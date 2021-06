Entidades religiosas e familiares prestigiam em memória às mais de 500 mil mortes pela Covid-19

A associação Vida e Justiça, que trabalha em defesa e apoio dos direitos das vítimas da Covid-19, realizou uma ação em memória e justiça dos mais de 500 mil brasileiros e brasileiras que perderam suas vidas na pandemia.

Publicidade

O ato foi realizado nesta segunda-feira, 21, às 17 horas, na escadaria do Palácio Rio Branco.

O deputado estadual Edvaldo Magalhães destacou que são mais de 500 mil mortes no Brasil causadas pela covid-19 e pelo descaso e inércia do governo brasileiro, em sua maioria. “Uma tragédia imensa que entristece a todos nós brasileiros, ou, pelo menos, deveria. Minha solidariedade e homenagem a todas as famílias enlutadas. Cada pessoa perdida, era o amor de alguém: seja pai, mãe, filho, filha, irmão, irmã, sobrinha, sobrinho, tio, tia, prima, primo, amigo ou amiga. Por todas as vidas perdidas nesta pandemia nossos sentimentos”, ressaltou.



Publicidade