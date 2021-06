Enem 2021: Inep abre inscrições na próxima quarta-feira

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) abre na próxima quarta-feira, dia 30 de junho, o período de inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2021.

Essa edição do exame contará novamente com duas versões, a tradicional, que é impressa, e a digital.

De acordo com os editais de ambas as versões do Enem 2021, o período de inscrição tem início no dia 30 de junho e segue aberto até o dia 14 de julho.

Como realizar a inscrição?

As inscrições devem ser feitas no site do Enem, por meio da Página do Participante. O valor da taxa de inscrição é de R$ 85.

O Inep liberou na última sexta-feira, dia 25 de junho, o resultado final das solicitações de isenção da taxa. Desse modo, os candidatos já podem conferir os resultados no site do Enem.

No ato da inscrição, o candidato deve informar o número de CPF e a data de nascimento, indicar qual modalidade deseja realizar, impressa ou digital, e escolher a entre inglês e espanhol para a prova de língua estrangeira.

O atendimento especializado deve ser solicitado no ato da inscrição, ou seja, no mesmo período, até o dia 14 de julho. Os candidatos devem confirmar que se encaixam nos requisitos estabelecidos por meio dos documentos exigidos nos editais.

digitais nos dias 21 e 28 de novembro.

Clique aqui e confira mais detalhes nos editais do Enem 2021.