Emurb convoca 288 aprovados em processo seletivo para entrega de documentos

Na edição do Diário Oficial desta segunda-feira, 21, a prefeitura de Rio Branco divulgou a lista dos candidatos convocados para atuar nos cargos de ensino médio e fundamental incompleto na Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco (Emurb).

Ao todo, foram convocados 288 aprovados divididos entre diversos cargos. O atendimento ocorrerá nos dias 21 e 22 de junho, segunda e terça-feira, respectivamente, no horário das 8h às 12h e das 14h às 17h.

Os aprovados deverão apresentar, no ato da inscrição, documento original e duas cópias da carteira de trabalho e previdência social (página com foto, qualificação civil), CPF, identidade (frente e verso), certificado de reservista, para os candidatos do sexo masculino, certidão de nascimento ou casamento, carteira de motorista, no caso de motorista ou operador de máquinas, comprovante de endereço, cópia de contrato ou portaria de nomeação, além de comprovante de curso de capacitação de acordo com o cargo, comprovante de escolaridade para provimento do cargo pretendido.

Para ver a lista, clique aqui.



