Empresa vai receber mais de R$ 32 milhões para realizar coleta de lixo e resíduos sólidos na capital

Foi publicado na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) desta terça-feira, 29, a homologação de mais um contrato milionário assinado pelo secretário Municipal de Zeladoria Joabe Lira. O gestor escolheu a empresa Quebec Construções e Tecnologia Ambiental S/A para realizar a coleta do lixo em Rio Branco.

O valor global da licitação foi de R$ 32.947.468,80, sendo que deste valor, R$ 28.374.528,00 são para coleta e transporte dos resíduos sólidos. Outros R$ 2.302.540,80 para coleta e transporte dos resíduos em contêineres/Brooks e R$ 2.270.400,00 para o fornecimento de equipes para coleta seletiva).



