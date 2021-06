Em pleno verão, Gladson Cameli entra na Justiça exigindo que Prefeitura de Sena Madureira entregue maquinário

Em uma atitude que prejudica diretamente milhares de produtores rurais e a população em geral de Sena Madureira, o Governador Gladson Cameli (PP) entrou com uma ação na justiça para exigir que a Prefeitura Municipal entregue um Maquinário vinculado à Secretaria Estadual de Produção e Agronegócio (SEPA) cedido ainda no ano de 2013, pelo então Governador Tião Viana (PT) para auxiliar no Trabalho de Abertura e Reabertura dos mais de 2.740 km de ramais do município.

Publicidade

Com a justificativa de que o maquinário passará por um conserto, o governo pede a devolução imediata da patrulha mecanizada composta por duas Patrol, dois Caminhões Caçambas, Duas Pás Carregadeiras, um Rolo Compactador, e um Trator de Esteira, justamente no período do verão, época em que os trabalhos de Abertura de ramais são intensificados para dar acesso aos produtores rurais.

Tal justificativa é constestada pelo Prefeito Mazinho Serafim (MDB), tendo em vista que a Própria gestão municipal dispõe de uma oficina para realizar esses trabalhos, e anualmente o maquinário passar por revisão. Estranhamente esse pedido foi endereçado apenas à prefeitura de Sena Madureira, o que reforça a idéia que isso se trata de uma retaliação ao gestor municipal, por conta do rompimento político com o governo.

Ocorre que com a negativa do chefe do executivo municipal em entregar as máquinas, o Governo entrou com uma ação judicial e obteve decisão favorável na Comarca de Sena Madureira, assinada pela Juíza Adimaura Souza da Cruz, determinando que o maquinário seja entregue dentro do prazo de 48 horas. Discordando da decisão, a Prefeitura entrou com um agravo através do seu Procurador Jurídico, Dr. Denver Vasconcelos, levando a decisão aos Desembargadores, que deve ser divulgada nos próximos dias.

O prefeito Mazinho Serafim, repudiou essa atitude por parte do Governador, e declarou que a população é a única que de fato está sendo prejudicada. “Registro o meu repúdio ao Governador Gladson Cameli, que por pura perseguição política está prejudicando várias famílias rurais que necessitam dos ramais abertos. Além de não ajudar Sena Madureira, esse Governo tem feito me perseguido. Esquecendo que aqui em nosso município ele obteve 65% dos votos, sendo a maior votação do Estado proporcionalmente falando. E é com essa perseguição que ele retribui”, declarou Mazinho Serafim.

A Presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Izanira Oliveira, destacou que essa ação do Governo é lamentável, e causa bastante transtornos aos produtores. ” É uma situação difícil, pois sem essas máquinas os produtores Rurais ficam impedidos de ter acesso aos ramais e consequentemente trazer suas produções para comercializar aqui na cidade. Portanto isso é uma falta de respeito com as famílias que residem na zona rural, pois são eles que de fato precisam. É de suma importância essas máquinas continuarem aqui no município, auxiliando nossos amigos agricultores”, disse a Presidente.



Publicidade