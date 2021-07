Em noite gelada, grupo de amigos distribuem cobertores para moradores de rua de Cruzeiro do Sul

A madrugada desta quarta-feira (30), em Cruzeiro do Sul (AC), foi considerada a mais gelada deste ano, segundo o sistema meteorológico do Juruá, por volta das 05h da manhã a sensação térmica foi de 15 graus.

E quem sofre com todo esse frio, sãos os moradores de rua, pois não tem para onde ir, não tem agasalhos ou até mesmo um cobertor e tiveram que improvisar de alguma forma, utilizando papelões para se protegera-se do chão gelado.

Um grupo de amigos, que moram em Cruzeiro do Sul, sensibilizados com a situação, decidiram realizar a doação de cobertores. O grupo resolveu divulgar nas redes sociais do Centro Espírita Alan Kardec, a arrecadação dos cobertores; ao todo já foi arrecadado oito cobertores.

Daniel Lambettucci que é um dos organizadores da arrecadação, informou que irão continuar arrecadando tanto recursos financeiros, quanto o cobertor novo ou usados “Nossa ideia é arrecadar tanto recursos financeiros, quanto o cobertor novo ou usado. Nós levamos os cobertores doados no período da tarde, antes da noite chegar junto com frio”, ressaltou o voluntário.



