Em meio à pandemia, RBTrans desativou três dos cinco terminais de integração em Rio Branco

Além da desativação dos terminais, algumas linhas também têm sofrido mudanças durante a pandemia. Atualmente, ao menos três estão desativadas por conta do fluxo de passageiros reduzido. No entanto, o superintendente explica que a desativação e ativação dessas linhas é flexível, ou seja, ao passo que surge demanda, os ônibus são recolocados.

“Teve momento que teve mais linhas desativadas, e agora temos pelo menos três. Isso tem funcionado dessa forma flexível em função da demanda. Estamos vivendo hoje o melhor momento desde o início da pandemia, com 62 veículos. Já tivemos com pouco mais de 30 disponíveis.”

Com crise no transporte

A crise no transporte público em Rio Branco se arrasta desde 2020. Assim que assumiu, Bocalom afirmou que não iria repassar nenhum valor extra para as empresas de ônibus que atuam na capital e que elas deveriam arcar com os prejuízos que tiveram durante a pandemia.

Após essa decisão de Bocalom, o Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo do Acre (Sindcol) chegou a entrar com uma ação para tentar receber o valor, mas a Justiça do Acre indeferiu o pedido.

Mesmo tendo voltado ao trabalho, o presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Transporte de Passageiros e Cargas do Acre (Sinttpac), Francisco Leite Marinho, informou ao G1 que a situação da categoria não foi resolvida.

Ele informou que, desde dezembro do ano passado, os trabalhadores estão recebendo por meio de programas do governo federal, uma vez que a empresa não consegue mais pagar de forma integral. Com isso, segundo Marinho, os salários caíram de cerca de R$ 2,2 mil para pouco mais R$ 1 mil.

O sindicalista afirmou ainda que muitos dos trabalhadores não aguentaram a situação e decidiram deixar o emprego. Atualmente, a categoria conta com cerca de 400 trabalhadores, já que cerca de 80 saíram dos seus postos.

“Muita gente saiu e outros estão querendo sair porque estão vendo que o transporte coletivo está derrubado. A gente acredita que a prefeitura tem que resolver essa situação.”

O presidente do Sindicato das Empresas de Transportes Coletivos do Acre (Sindcol), Aluízio Abade, que também administra as empresas São Judas e Via Verde, confirmou que os trabalhadores estão sem receber o décimo terceiro salário de dezembro e as férias referentes ao ano passado. Ele disse que as empresas buscam negociação com a prefeitura para resolver a situação.