Em meio a pandemia, Acre arrecada mais de R$ 166 milhões em tributos

Dados do Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz) mostram que foram arrecadados mais de R$ 712 milhões na arrecadação de tributos estaduais (ICMS, IPVA, ITCD e taxas) do Acre nos primeiros cinco meses de 2021.

O valor arrecadado já supera em mais de R$ 166 milhões (30,4%) o arrecadado no mesmo período de 2020 (R$ 546,5).

Os dados foram trabalhados pela equipe técnica do Observatório do Fórum Empresarial de Inovação e Desenvolvimento do Acre. Em relação ao mês de março, os números mostram crescimento de 23,9% na arrecadação. Em maio, o percentual subiu para 25,31%.



