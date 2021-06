Em Manaus, gerente de banco é preso por desviar mais de R$1 milhão de clientes e ostentar nas redes sociais

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (DERFV), deflagrou, na manhã desta terça-feira (22), por volta das 9h, ação policial que resultou no cumprimento de mandado de prisão temporária em nome de Lucas Franklin de Souza Coelho, de 22 anos, e de busca e apreensão na casa dele. O indivíduo é gerente de uma instituição financeira da capital e está sendo investigado por desviar R$ 1,8 milhão.

A ação policial ocorreu no bairro Armando Mendes, zona leste de Manaus. Na ocasião também foram apreendidos um veículo modelo HB20, notebooks e aparelhos celulares, que foram enviados à perícia.

Durante coletiva de imprensa realizada na sede da Delegacia Geral (DG), no bairro Dom Pedro, zona centro-oeste de Manaus, o delegado Alessandro Albino, diretor do Departamento de Polícia Metropolitana (DPM), ressaltou o êxito em mais uma ação deflagrada pela DERFV, e parabenizou o trabalho da equipe policial.

“Mais uma vez temos o privilégio de prestigiar o trabalho da PC-AM, por meio da DERFV, que conseguiu deflagrar mais uma ação exitosa no combate à criminalidade. Ressalto também que o trabalho da Polícia Civil não para e estamos aqui sempre atuantes para elucidar esses crimes”, destacou Albino.

De acordo com o delegado Aldeney Goes, titular da DERFV, as diligências em torno do caso iniciaram após representantes da instituição financeira comparecerem à Especializada para denunciar o crime. Na ocasião, foi relatado que dois indivíduos foram até a agência bancária, ocasião em que foram atendidos por Lucas, que era gerente financeiro da instituição, que habilitou no celular de um dos indivíduos, uma senha que permitia que eles transferissem a quantia de R$ 1,8 milhão para contas diversas.

“Na ocasião do crime, na agência bancária, foi constatada uma movimentação atípica, e de imediato a ação foi bloqueada. Os representantes vieram à delegacia e formalizaram a denúncia e solicitaram a instauração de um Inquérito Policial (IPL), momento em que iniciamos as investigações a fim de elucidar o caso”, explicou o delegado.

Segundo a autoridade policial, foi solicitado à Justiça pelos mandados de busca e apreensão e de prisão temporária em nome do autor, e as ordens judiciais foram expedidas no dia 16 de junho, pela juíza Careen Aguiar Fernandes, da Central de Inquéritos.

“Após a expedição do mandado, seguimos em diligências para cumprir os mandados, ocasião em que efetuamos a prisão de Lucas. Durante a ação, também cumprimos mandados de busca e apreensão na residência do indivíduo, onde apreendemos um veículo modelo HB20, notebooks e aparelhos celulares”, detalhou Goes.

O titular da DERFV informou ainda que outros indivíduos, que também possuem participação no crime, já estão sendo investigados pelas equipes da DERFV.

Procedimentos – Lucas Franklin responderá pelos crimes de estelionato e associação criminosa. Após os procedimentos cabíveis, ele será encaminhado para a Central de Recebimento e Triagem (CRT), onde ficará à disposição da Justiça.



