Em greve, servidores da saúde fazem protesto frente do prédio do Pronto-socorro de Rio Branco

Em greve nesta terça-feira, 15, os trabalhadores da Saúde do Acre ocuparam a frente do prédio do Pronto-socorro de Rio Branco, na avenida Getúlio Vargas.

Com uma faixa, cartazes e um caminhão de som, os trabalhadores voltaram a pedir melhores condições de trabalho e reposição salarial.

O vereador Adailton Cruz, disse que o governo já apresentou duas contrapropostas, das quais uma, a última, é a que mais agrada a classe, pois atende a cinco das sete pautas dos servidores.

A principal pauta da categoria é a reposição dos salários que sofreram com perdas por conta da inflação nos últimos anos.



