Em dois dias doze pessoas são internadas no Hospital de Campanha de Cruzeiro do Sul

Nas últimas 24 horas mais cinco pessoas com necessidade de internação deram entrada no Hospital de Campanha de Cruzeiro do Sul. O número de internados subiu de 26 para 31 pacientes internados nesta quarta-feira (16).

De acordo com o Boletim Informativo, há um total de 22 pacientes internados (desses, 12 são de Cruzeiro do Sul) na Clínica Covid.

Na UTI Covid, há 09 pessoas, sendo 03 de Cruzeiro do Sul, 01 de Mâncio Lima, 01 de Feijó, 02 de Tarauacá e 02 de Ipixuna. Desses, 05 estão intubados.

Nenhum óbito registrado desde sexta-feira, 11, mas o número de internados continua subindo.



