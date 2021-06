Em Cruzeiro do Sul, friagem aquece a economia e comércios vendem mais

A onda de frio que chegou em Cruzeiro do Sul, nessa terça-feira (29), trouxe impactos positivos para o comércio. Desde o final de abril a coleção de inverno já era apresentada nas vitrines, mas como as temperaturas continuavam altas as vendas não aconteceram.

O cenário mudou essa semana, quando os consumidores começaram a movimentar as lojas de vestuário em busca de agasalhos. A demanda ainda não tem sido suficiente para recuperar o tempo de espera, mas trouxe fôlego.

Na dúvida sobre como ficarão os termômetros nos próximos dias, parte dos lojistas optaram por realizar promoções para fidelizar a clientela. “A venda hoje está bem melhor, principalmente com esse clima e como a gente trabalha com roupas pra bebês, também a procura está mais alta”, relatou um comerciante.



