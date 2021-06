Em busca da 1ª dose contra a Covid-19, fila dá volta em praça de Cruzeiro do Sul, no Arraial da Vacinação

O professor e jornalista Eliel Mesquista, de 34 anos, garantiu um lugar na fila e estava ansioso para tomar a vacina. Ele disse que se sente grato pela oportunidade e relembrou que muita gente morreu vítima da Covid sem conseguir se imunizar.

Além do público a partir dos 30, a saúde do município também continua com a a aplicação da segunda dose da vacina, no teatro dos Náuas. As mulheres grávidas e no pós-parto não contam com um ponto específico de vacinação nesta quarta, porém, a assessoria de comunicação da prefeitura informou que aqueles que comparecerem no mutirão, vão ser vacinadas.