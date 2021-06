Elite: nova temporada chega à Netflix mais picante do que nunca

A produção espanhola, que chega a sua quarta temporada, é um dos títulos mais populares da Netflix

Foram longas férias, que duraram mais de um ano, mas finalmente nesta sexta-feira (18) os fãs da série “Elite” vão se reencontrar com os alunos do colégio Las Encinas. Publicidade A produção espanhola, que chega a sua quarta temporada, é um dos títulos mais populares da Netflix. O sucesso é tão expressivo que uma quinta leva de episódios já está garantida,

contando inclusive com a chegada do brasileiro André Lamoglia no elenco.

Lançada sem muita pretensão em 2018, “Elite” narra a rotina de jovens estudantes em uma instituição escolar frequentada pelos herdeiros da alta casta da sociedade espanhola.

Entre várias caras novas apresentadas, o grande público identificou na tela Miguel Herrán, o Rio de “La casa de papel”, outro hit hispânico do streaming.

Apesar de um verniz superficial que remete a tramas como “Malhação” e “Rebelde”, “Elite” tem uma carga mais pesada de cenas envolvendo sexo, consumo de drogas ilícitas e violência.

Na contramão da fachada juvenil, a série flerta bastante com o conteúdo adulto, inclusive quando vislumbra debates mais maduros, como o do conflito entre classes sociais.