“Ele admitiu o romance”, afirma esposa do affair de Flordelis

A técnica de enfermagem informa ainda que a decisão de se separar de Anderson surgiu assim que sentiu a aproximação do assessor e da deputada, culminando com a confissão dele.

Um pouco antes da separação, ainda em 2019 e já após o assassinato do marido de Flordelis, Anderson do Carmo, em 16 de julho, Débora foi à casa da deputada federal, na companhia do então marido, apoiá-la.

“Assim que o pastor morreu, houve uma aproximação. Começamos a frequentar a casa dela. Todo mundo se afastou, mas acreditávamos na inocência dela. Tanto que continuamos frequentando a igreja dela também. Ainda doei, quatro vezes, cestas básicas para ela”, destaca.

A pastora evangélica e deputada federal negou o caso à coluna:

“Eu jamais ficaria com um homem casado. Essa não é a minha conduta. Jamais destruiria uma família. Ela está mentindo e nem sei o porquê dela querer fazer isso. Nem imagino o quanto ela está ganhando para falar mentiras sobre a minha pessoa. Até porque o Anderson está separado dela e sou uma mulher viúva, ou seja, não teria problema algum se nós estivéssemos juntos. Anderson namora há mais de dois anos com outra e ela sabe disso. Ela deveria estar preocupada com essa mulher e não com a Flordelis”.