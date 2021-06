Eduardo Costa teria investido em Andressa Suita, ex-esposa de Gusttavo Lima

Apesar de parecerem amigos na frente das câmeras, Eduardo Costa e Gusttavo Lima romperam a amizade.

Isso porque Costa teria dado em cima de Andressa Suita, ex-esposa de Lima, na época em que os dois estavam separados.

Recentemente, os dois posaram juntos pela primeira vez após a reconciliação nos bastidores de uma live realizada pelo cantor.

De acordo com a jornalista Mayara Lorena, que comanda o quadro A Hora da Venenosa ao lado de Erlan Bastos no Balanço Geral CE, fontes próximas a Gusttavo Lima disseram que ele teria se sentido traído pelo amigo Eduardo Costa.

Ainda segundo pessoas próximas, Costa teria enviado mensagens à Andressa e feito comentários sobre suas postagens.

Essa não é a primeira vez que o trio se envolve em uma polêmica. No ano passado, durante uma live, Eduardo Costa rasgou o verbo e deu sua opinião sobre o divórcio do amigo com a influenciadora.

“A gente acha o casal mais bonito do mundo, mas só a gente sabe a realidade deles. Então eu não vou criticar a separação deles. Eu acho que a mulher dele, a Andressa Suita, é um fenômeno de beleza”, disse Costa.

Polêmico

Eduardo Costa também já fez comentários polêmicos envolvendo a cantora Thaeme.

“Ô Thaeme, fiquei sabendo que você foi mãe. Me chama para ver esse menino, sou louco para ver menino bonito. Porque a gente quando quer ser pai, é louco para ver um menino bonito, e eu sei que você tem cara de rica, eu tenho cara de pobre, me leva para eu ver seu menino. Aí na hora de tr*ns*r eu lembro do seu menino bonito”, disparou o cantor.

As polêmicas afastaram Eduardo Costa não apenas de Gusttavo Lima, mas também do cantor Leonardo, com quem realizou o projeto “Cabaré”.

Costa deixou as apresentações e foi substituído por Gusttavo Lima nos shows. Fontes próximas dos sertanejos afirmam que Costa teria dado em cima também da esposa do cantor Leonardo.