Eduardo Costa se pronuncia sobre affair que largou os filhos

O cantor sertanejo Eduardo Costa se envolveu em uma polêmica na última semana. Ele teria se envolvido com a influencer Mariana Polastreli, casada com o engenheiro Eduardo Polastreli há 15 anos e com quem tem três filhos.

Em entrevista ao jornalista Leo Dias, do portal Metrópoles, o marido de Mariana disse que ela o traiu com o famoso e saiu de casa com o bebê mais novo do casal, de apenas 9 meses.

“Ela saiu de casa, deixou dois filhos e levou o mais novo. Mandou mensagem dizendo que ia para a casa da mãe, mas deixou o filho bebê com a mãe e partiu em adultério. Ficou off a semana toda, dizendo apenas à mãe que estava em um lugar para dar um tempo”, disse o engenheiro.

O empresário ainda detalhou quando começou a sentir uma mudança no comportamento da esposa:

“Ela ficou estranha por uns dias, mas como estava se recuperando da Covid-19, não coloquei pressão. Daí ela disse que estava pensando em ir para casa da mãe por uns dias para esfriar a cabeça“.

Agora, o próprio Eduardo Costa se pronunciou sobre o possível affair com a influenciadora digital.

Em uma entrevista ao portal Metrópoles, o cantor disse que Mariana não abandonou o marido e que tudo é invenção do empresário.

“Isso é tudo lenda desse cara… Ela não largou os três filhos, ela foi caçar um apartamento lá em Vitória e não tinha como levar os filhos. O mais normal é deixar os filhos com o pai”, explicou o artista.

O famoso ressaltou que a influencer já estava separada quando ambos se conheceram e que eles são apenas amigos.

“Ela já estava separada do cara há três meses. Só que eles moravam no mesmo ambiente, mas dormindo em quartos separados. Pelo menos, foi isso que a Mariana me falou”, disse o cantor.

O sertanejo ressaltou ainda que eles já conversavam pela internet há muito tempo, mas que se conheceram pessoalmente há uma semana.

“Não estamos morando juntos, eu a conheço pessoalmente faz uma semana. A gente nem ficou direito. É um relacionamento de amizade e parceria“, afirmou.

O famoso disse que chegou até a aconselhá-la no passado. “Falei com ela há muito tempo quando separou uma vez. Inclusive, dei conselho para ela voltar para o marido na época. Ela nem tinha o terceiro filho ainda”, completou Eduardo Costa.