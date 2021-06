Dupla é presa após fingir ser funcionário de empresa e roubar mais de 200 botijas de gás

De acordo com o delegado Denis Pinho, da Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações (DERFD), os homens agiram enquanto o caminhão fazia um trajeto na Zona Norte. Eles fecharam o veículo, parando o carro em que estavam na frente. Os suspeitos usavam fardas da empresa responsável pela carga.

Dois dos homens saíram do veículo e assumiram o controle do caminhão, obrigando os funcionários a manterem as cabeças abaixadas durante todo o percurso. Eles também chegaram a ameaçar os homens, dizendo que sabiam onde eles trabalhavam e caso houvesse alguma denúncia, haveria represálias por parte dos criminosos.