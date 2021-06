Doge é vendido por R$ 20 milhões em leilão e se torna o meme mais caro da história

Eleito o “Meme da década” em 2019, a foto superou virais como o da “Disaster Girl”

É difícil navegar pela internet sem já ter esbarrado na imagem acima em algum momento.

A foto é de um Shiba Inu, conhecida como “Doge”, e agora pertence ao vencedor de um leilão que desembolsou US$ 4 milhões, equivalente a R$ 20 milhões na cotação atual, para adquirir o meme como um NFT, sigla em inglês para token não-fungível.

O valor da compra fez Doge se tornar o meme NFT mais caro de todos os tempos. “Estamos muito felizes em fazer parte deste marco na história da internet”, disse o editor-chefe do portal Know Your Meme, Don Caldwell, que certificou Doge antes do leilão ser realizado para garantir a venda.

A imagem superou outros memes leiloados recentemente, como o da “Disaster Girl”, vendido por US$ 473 mil – cerca de R$ 2,5 milhões.

Caldwell relembrou ainda a coroação da foto como “Meme da década” na premiação feita pelo site em dezembro de 2019.

O meme foi colocado à venda pela dona do cachorro na imagem, a professora japonesa Atsuko Sato.

“Fiquei assustada com a ideia de que uma foto que postei casualmente em meu blog pudesse se espalhar pelo mundo”, disse ela em uma postagem na internet.

De acordo com a NBC News, uma parte do valor pago pelo Doge será doada a instituições de caridade.