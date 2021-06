Discussão em bar quase acaba em morte de jovem em Rio Branco

O jovem identificado como Samuel Lucas dos Santos foi ferido com um tiro, na madrugada deste domingo (20), em um bar localizado próximo ao Ginásio do Sesi, no bairro Manoel Julião, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Samuel estava bebendo em um bar localizado em frente a uma praça no Manoel Julião, quando começou a discutir com uma pessoa ainda não identificada. No meio da discussão mais acalorada, o autor do crime puxou uma arma de fogo e efetuou dois tiros, que acertaram Samuel na perna.

Mesmo ferido, o jovem ainda conseguiu correr e pediu ajuda a um motorista de aplicativo que passava pelo local, que ajudou a vítima e a levou ao pronto-socorro de Rio Branco, em estado de saúde estável.

Policiais militares do 1° Batalhão estiveram no local do ocorrido, colheram informações sobre o atirador e fizeram buscas na região, mas ninguém foi encontrado até o momento.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil, através da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).



