Dia dos Namorados: como agradar a paixão de cada signo

A astrologia pode lhe ajudar a entender a personalidade de cada indivíduo e com o amor da sua vida não seria diferente.

Descubra agora como agradar o “mozão” de cada signo para viver um Dia dos Namorados inesquecível, confira!

Como agradar o mozão de cada signo?

Áries

Pessoas de Áries gostam do jogo da conquista e sedução. Enviar mensagens e recados “calientes” pode prender a atenção e despertar ainda mais paixão. Outra dica é usar a energia de Fogo: programe algo com aventura, dinamismo e exija um pouco do físico, arianos adoram esportes e adrenalina. Só não se esqueça de se proteger e manter o isolamento social, ok?!

Touro

Chame-os para sair e, principalmente, leve-os para comer. Por mais clichê que seja, se tem uma coisa que os taurinos gostam é conforto e uma boa comida. Costumam ser carentes também, por isso toda demonstração de carinho é bem-vinda. Eles gostam de se sentir amados e anseiam por surpresas afetuosas. Seja criativa(o) com eles, isso fará toda a diferença.

Gêmeos

Os geminianos não gostam muito de regras, por isso tente deixá-los livres. Converse com eles sobre a data especial e deixe-os apresentar as opções (que são sempre múltiplas). Procure diversificar os programas e momentos a dois. Lembrancinhas criativas e com personalidade são ótimas opções também.

Câncer

Gostam de atitudes carinhosas, como uma mensagem de bom dia e ligações inusitadas. Esse tipo de gesto pode mudar todo o dia e o humor deles. Apreciam demonstrações de afeto e se sentem bem quando são amados. Por isso não os deixem sozinhos! Procure estar sempre por perto, eles valorizam muito isso.

Leão

Os leoninos podem não demonstrar, mas são bem carentes. Claramente gostam de atenção e, por isso, amam pessoas que mostram o quanto se importam com eles. Isso porque eles têm necessidade de se sentirem importantes para os outros, então exigem demonstrações de afeto. Quer uma dica? Poste uma foto nas redes sociais de vocês ou faça um comentário bem lindo na publicação dele(a).

Virgem

Os virginianos costumam ser reservados e por isso preferem algo mais íntimo e com detalhes. Por terem facilidade com a comunicação escrita, uma carta redigida à mão pode ser uma boa ideia. Seja uma pessoa neutra se quiser agradar eles, já que detestam exageros. Tente ser sincero sempre que puder, afinal, todo mundo gosta de uma pessoa verdadeira, e com os virginianos não é diferente.

Libra

Costumam ser pessoas tranquilas e não deixam suas vidas expostas. Gostam de atenção, demonstração de carinho e de viver sempre em harmonia. Os librianos amam ser mimados e ganhar presentes, principalmente roupas e decoração. São apegados à aparência, então, tenha atenção ao embrulho também.

Escorpião

Os nativos deste signo não se sentem à vontade com pessoas que se expressam de forma extravagante. Costumam ser emocionalmente dependentes, ou seja, precisam de muita atenção e principalmente daquela passada de confiança extrema. Prepare um ambiente especial e abuse nas palavras de amor e segurança com eles, pois amam se sentir especiais.

Sagitário

Gostam de se sentir bem com a companhia dos outros, por isso preferem pessoas positivas e com conteúdo. Acima de tudo, apreciam gestos simples. Então, abuse disso, faça brincadeiras e cartinhas de amor. Mas evite ser autoritário: os sagitarianos odeiam ser mandados.

Capricórnio

São pessoas sérias, complexas e sabem dar valor. Elas preferem a qualidade de algo a quantidade. Detestam desperdício! Os capricornianos consideram bastante quem está ao seu lado sempre, então relembre momentos importantes, histórias engraçadas e uma boa música para dançarem juntos.

Aquário

Os aquarianos gostam de simplicidade, descobrir novos lugares, são sonhadores e, por isso, não param enquanto não realizam tudo o que almejam. Pergunte para onde querem ir, qual comida quer provar, isso com certeza fará os olhos dos aquarianos brilharem. Além disso, são supertecnológicos e ligados às novidades #ficadica.

Peixes

Pessoas deste signo são maleáveis, fáceis de agradar. Demonstração de afeto verdadeira os deixam muito felizes. Escolha uma música especial e dedique para eles, um encontro íntimo e romântico também é uma boa opção, os piscianos amam isso. Outra sugestão é: pense em algo que tenha um significado relacionado a vocês!