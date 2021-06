Detalhados os valores da prorrogação do Auxílio Emergencial

O chefe da Secretaria-Geral da Presidência, Onyx Lorenzoni, falou nesta segunda-feira (21) sobre a prorrogação do Auxílio Emergencial. Em entrevista para a emissora Bandeirantes, ele disse que os valores do programa deverão seguir os mesmos que se pagam atualmente.

Publicidade

O Ministro deixou claro que essa ainda não é uma definição oficial. No entanto, ele disse que tudo leva a crer que o Palácio do Planalto deverá fechar questão neste ponto. Ainda de acordo com ele, o Governo deverá fazer o anúncio dos valores ainda nesta semana.

“Essa decisão está bem encaminhada. Eu acredito que ao longo da semana esteja definida pelo presidente e o anúncio poderá ser feito”, disse Onyx na entrevista. No entanto, ele preferiu não dar uma data da declaração do Presidente. Então dá para dizer que ainda não há uma definição sobre isso ainda.

De acordo com o Ministério da Cidadania, o Auxílio Emergencial paga hoje valores de R$ 150, R$ 250 e R$ 375. Esses montantes variam de pessoa para pessoa. Então, de acordo com o Ministro, essa lógica deve continuar durante a prorrogação. Independente do tamanho dela.

Além disso, muito dificilmente haverá uma mudança de valores das pessoas. Então quem recebe R$ 150 deve seguir recebendo esse valor nos meses da prorrogação. E o mesmo vale portanto para os outros que recebem montantes maiores. Tudo fica igual.

Beneficiários

Dentro do Congresso Nacional, alguns deputados e senadores estavam se articulando para fazer o Governo aumentar o número de beneficiários na prorrogação do benefício. Hoje, de acordo com os dados oficiais, o programa chega na casa de cerca de 39,1 milhões de pessoas.

Isso também não deve mudar. Esses deputados estavam querendo que o Governo usasse o dinheiro das sobras desses pagamentos para colocar mais gente. A ideia era portanto inserir pessoas que não receberam o Auxílio no ano passado, mas que estão precisando da quantia agora.

No entanto, aparentemente isso não vai acontecer. De acordo com declarações de membros do Governo, o Planalto deverá sim usar esse dinheiro das sobras. No entanto, eles não farão isso para colocar mais gente, e sim para pagar mais parcelas para esses 39,1 milhões que recebem atualmente.

Bolsa Família

Na mesma entrevista para a emissora Bandeirantes, Lorenzoni também falou sobre o novo Bolsa Família. E na ocasião, ele falou dos valores do novo benefício. De acordo com ele, o Ministério da Economia está tentando deixar o montante médio o mais próximo possível de R$ 300.

No início da última semana, o Presidente Jair Bolsonaro deu uma entrevista dizendo que o pagamento médio do novo Bolsa Família seria de R$ 300. No entanto, de acordo com informações da imprensa, muita gente dentro do Ministério da Economia, acabou se surpreendendo com a declaração.

De acordo com informações do portal de notícias UOL, o Governo estaria estudando a possibilidade de acabar com o abono salarial PIS/PASEP para conseguir pagar o Bolsa Família na casa dos R$ 300. No entanto, o Palácio do Planalto não confirmou e não negou essa informação ainda.