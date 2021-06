Deputados aprovam minirreforma administrativa de Gladson Cameli

Os deputados da Assembleia Legislativa do Acre aprovaram nesta quarta-feira, 30, por unanimidade, a minirreforma administrativa encaminhada pelo Palácio Rio Branco..

Publicidade

A matéria altera a nomenclatura da Secretaria de Meio Ambiente (Sema), que passará a ser chamada de Secretaria de Estado do Meio Ambiente e das Políticas Indígenas (SEMAPI) e também o oficializar o aumento dos salários dos militares mais próximos ao governador com a criação da Casa Militar e a elevação do salário do chefe de gabinete para o status de secretário.

Após a aprovação dos parlamentares, o PL segue para sanção de Cameli que deverá oficializar o ato no Diário Oficial nos próximos dias.



Publicidade