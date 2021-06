Deputado José Bestene diz ser contra Igesac administrar hospitais

Em entrevista ao programa Gazeta Entrevista da quarta-feira (23), o deputado estadual José Bestene disse que é contra o Instituto de Gestão de Saúde do Acre (Igesac) administrar os hospitais do estado.

O deputado é apoiador do instituto, porém, discorda que o Igesac gerencie as unidades de saúde do Acre, como Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e maternidades. Bestene também defende a realização de concursos públicos na área de saúde.

“O concurso é a saída para que o sistema de saúde trabalhe com maior tranquilidade, não criando esse clima de terror, porque, na verdade, se criou isso, onde a gente vai, qualquer unidade de saúde, é um servidor preocupado com relação a essa gestão do Igesac em algumas unidades de saúde”, disse o deputado.

Veja a entrevista:



