Deputada Meire Serafim manifesta apoio à greve dos profissionais da saúde

A Deputada Estadual Meire Serafim (MDB) esteve na manhã desta quarta-feira (16) no Hospital João Câncio Fernandes para manifestar apoio à greve dos Profissionais da Saúde que reivindicam melhorias para a classe.

A parlamentar declarou que a greve é um direito da categoria, e o pedido da classe é pertinente.* Por conta disso, os profissionais podem contar com seu mandato, Meire ainda declarou que reforçará as reivindicações da classe durante as sessões na Assembléia Legislativa do Acre (ALEAC).

“Eu reconheço a importância do trabalho dessa classe, que ficou ainda mais evidente nesse período de pandemia, pois diariamente eles vem se empenhando em cuidar da nossa população, mesmo se expondo aos riscos de infecção com o vírus. Portanto as reivindicações da classe são pertinentes e merecem a devida atenção por parte do Governo do Estado. Na oportunidade, frisei à eles que podem contar comigo”, disse a Deputada.

Em todo o estado, os profissionais de saúde entraram em greve reivindicando a reformulação do PCCR, melhores condições de trabalho, redução da jornada de trabalho, valorização salarial, entre outros. Até o presente momento, o Governo do Estado não apresentou uma proposta convincente que pudesse encerrar o ato grevista.



