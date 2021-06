Depasa promete demolir reservatório que ameaça cair sobre escola e casas em Rio Branco em até 15 dias

A gestora revelou que a comunidade está organizando uma manifestação para cobrar logo uma resposta. “Vamos reunir a comunidade em frente à caixa d’água”, resumiu a diretora.

A servidora pública Maria Lurdes da Costa Santana mora na Rua W21 do conjunto, que fica próximo ao reservatório, e tem um neto que estuda na Escola Padre Peregrino. Ela diz que teme que a caixa d’água desabe a qualquer momento e destrua as casas.

Segundo o relatório do MP-AC, os defeitos encontrados no reservatório causaram ‘fissuras, infiltrações e carbonatação com consequentes efeitos de corrosão na armadura, desagregação do concreto e perda da capacidade de resistência’.

“Recomenda ao Departamento Estadual de Água e Saneamento, por intermédio de sua Diretora Presidente, a demolição voluntária do Reservatório de Água do Tucumã, uma vez que a referida estrutura apresenta patologias capazes de ocasionar queda, expondo a risco a comunidade do entorno, desatendendo as normas técnicas e o Código de obras do Município de Rio Branco em especial os artigos 2º e 192, apresentando plano de ação no prazo de dez dias”, estipulou na época.