Denilson fica com dinheiro de shows do ‘Belo in Concert’

O Tribunal de Justiça de São Paulo determinou que o dinheiro arrecadado com a venda de ingressos dos shows ‘Belo in Concert’, realizados nos últimos dia 11 e 12 de junho pelo cantor Belo em celebração ao Dia dos Namorados seja penhorado para o pagamento da dívida com o ex-jogador de futebol e comentarista esportivo Denílson.

Publicidade

De acordo com a decisão assinada pelo juiz de Direito Carlos Mazza Britto Melfi, “cabe o cumprimento da decisão judicial no sentido de promover a transferência dos valores obtidos com a venda dos ingressos referente a apresentação do nome ‘Belo in Concert’, o prazo improrrogável de cinco dias.”

A decisão foi despachada no último dia 17 de junho, portanto os valores devem ser depositados em contas judiciais nessa quarta-feira (23).