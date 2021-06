Delegado fala sobre resgate de idosa vítima de maus-tratos; Acre recebeu 71 denúncias de violência contra o idoso em 2021

Na maioria dos casos, mais de 81% deles, as vítimas são mulheres. Já 47,89% das agressões são causadas por homens.

O Estatuto do Idoso foi estabelecido pela Lei 10.741 de 2003 e considera violência contra o idoso ações ou omissão que cause morte, dano ou sofrimento físico ou psicológico.

“Essa delegacia não atende todas as pessoas idosas. Um idoso foi assaltado, por exemplo, continua indo nas regionais. Trabalho com os crimes previstos no estatuto do idoso. Nosso foco tem sido em divulgar os números de denúncias, mas as ações são diárias, então, não tem uma operação para prender. É uma rotina nossa para dar uma resposta”, concluiu.