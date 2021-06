Declaração em outdoor viraliza: ‘Meu amor por você é do tamanho da surra que o Inter leva’

Uma declaração de amor estampada em um outdoor chamou a atenção dos moradores de Blumenau, no Vale do Itajaí, e rendeu diversos compartilhamentos nas redes sociais. A ação faz parte de uma homenagem ao Dia dos Namorados, comemorado neste sábado (12).

A bancária e colorada Luísa Polo, de 26 anos, recebeu uma homenagem do namorado Orlando Oliveira Junior, de 31 anos, que é proprietário de uma barbearia no município e torcedor do Grêmio. Desde terça-feira (8), quem passou pela Rua Pedro Zimmermann, no bairro Itoupava Central, conferiu a frase em referência às duas paixões do namorado.

“Luísa, meu amor por você é do tamanho da surra que o Inter leva em cada Grenal”, diz a frase no outdoor.

Ele conta que resolveu ousar na criatividade e participar da campanha criada por uma empresa nas redes sociais.

“Vi várias postagens apaixonadas, mas preferi juntar humor, futebol e amor. Ficou diferente […] É uma declaração de Dia dos Namorados, mas, claro, que aproveitando aquela brecha pra ‘zoeira’ futebolística e o momento do meu time”, afirma.

Luísa explica que a brincadeira envolvendo os times é algo habitual na rotina do relacionamento.

“A gente sempre diz que uma hora o Inter vai estar bem e outra hora o Grêmio vai estar bem. E a gente costuma levar isso na brincadeira com bastante humor até para tornar a convivência mais leve, pois se levar como 8 ou 80, a gente vai acabar brigando por conta de time, porque cada um é apaixonado pelo próprio time”, disse.

A história do casal começou em 2017. “Nos conhecemos através de um casal de amigos, num festival na Vila Germânica. Desde então, não nos separamos mais. Ambos somos do Rio Grande do Sul, mas estamos aqui [Blumenau] desde bem pequenos”, disse Junior.

Quando os clubes se enfrentam, o casal garante que não deixa de conferir o jogo junto. “Em ‘Gre-Nais’ [final clássico envolvendo o Inter e o Grêmio] as discussões acontecem, normalmente no final do jogo. Mas nada de desrespeito, apenas no calor”.

Junior disse que recebeu muitos recados pelas redes sociais e até mesmo questionamentos sobre a veracidade do feito. “Foi uma enxurrada de mensagens, não pensei que isso iria viralizar”.

Já Luísa estuda uma possibilidade de revanche para duelar com o outdoor, mas não revelou a surpresa que está planejando para o namorado.