Década passada teve 12,5% de aumento em empresas abertas em MS

MATO GROSSO DO SUL (MS) – Apesar de já passarmos quase dois anos de nova década, nesta quinta-feira (24), saiu dados da última década, entre 2010 a 2019, no desempenho do desenvolvimento do meio empresarial de MS. Os então dez últimos anos, registrou aumento de 12,5% na criação de empresas, segundo dados divulgados ontem, pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Os números são daqueles anos, coletados no Cempre (Cadastro Central de Empresas), sem levar em consideração a Pandemia Covid 19, a partir de 2020, onde temos muitas fechadas.

Conforme dados, o total de empresas sul-mato-grossenses em 2019 estava em 65.039 ante que eram de 57.793 em 2010. De um ano, 2019, para outro ficou 4,6% superior aos 62.164 de 2018. Os três maiores municípios de MS, encabeçam a lista com maior número de empresas registradas no Estado. Campo Grande tinha 24.999 (38%), seguida por Dourados com 6.785 (10%) e Três Lagoas com 3.128 (5%). Os menores são Caracol, com 47 empresas, e Jateí, com 40.

A década fechou com maioria das empresas sendo do setor de “Comércio; reparação de veículos automotores e motocicletas”. Elas somavam 25.154 registros, o equivalente a 38% do total. Apesar desse predomínio, a participação do setor vem caindo, já que em 2010 ele representava 48%, chegando em 2018 a 40% e aos 38% de 2019. Os números demonstram assim que na década houve diversificação das atividades realizadas no Estado.

O segundo e terceiro lugares em Mato Grosso do Sul ficaram com “Atividades profissionais, científicas e ́técnicas”, com 4.493 unidades (6,91%) registradas, e o setor “Transporte, armazenagem e correio”, com 4.153 empresas (6,39%).