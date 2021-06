Datena se emociona ao contar que o filho recebeu alta do hospital

O apresentador José Luiz Datena se emocionou nesta segunda-feira (14/6), ao contar que seu filho, José Luiz Datena Júnior, recebeu alta do hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, onde estava internado com Covid-19.

O momento ocorreu ao vivo, durante o Brasil Urgente. Datena agradeceu aos médicos pelo atendimento e aos telespectadores pelas orações.

“Foi uma semana tão tensa. Eu quando passo por problemas difíceis, gosto de trabalhar mais, que eu me distraio”, comentou.

O jornalista ainda reconheceu o privilégio de poder pagar pelo tratamento em hospital particular.

“Um dia, talvez, os brasileiros vão ter um serviço à altura do Hospital Sírio-Libanês. Aí sim, a gente vai ser um país de primeiro mundo: quando tiver direito a comida, a residência, a educação e saúde dignas, aí vai ser um Brasil de verdade. Por enquanto, é um Brasil muito desigual.”

Semana de apreensão

Datena anunciou que o filho estava internado com Covid-19 há uma semana. Na ocasião, ele se mostrou preocupado e criticou a decisão do governo de realizar a Copa América no Brasil em meio à crise de saúde.

“Estou preocupado como a maioria dos brasileiros. Meu filho está internado lá no Sírio-Libanês. Mas não é um problema meu, é um problema do Brasil. O país tem quase 500 mil mortes e esses caras dando estes exemplos. Qual objetivo de ter Copa América aqui com tanta gente morrendo?”