Neste sábado (19) haverá um mutirão de vacinação contra a Covid-19 para pessoas com idade entre 35 a 39 anos na praça Orleir Cameli em Cruzeiro do Sul.

O mutirão começa ao meio dia e termina à meia noite.

No ato de vacinação as pessoas precisam levar a xerox da identidade, cpf, cartão do sus e comprovante de residência.



