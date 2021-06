Cruzeiro do Sul vacina quase 4 mil pessoas em 6 horas no Arraial da Vacinação

No Arraial da Vacinação de Cruzeiro do Sul, nesta quarta-feira, 3.725 pessoas a partir de 30 anos foram vacinadas contra a Covid-19 entre às 16 e 22 horas.

O Arraial Trintou no São João realizado na Praça Orleir em frente à Catedral contou com mais de 200 servidores municipais e a vacinação foi célere.

No sábado, 25, as equipes da secretaria de saúde de Cruzeiro do Sul vão na casa das pessoas que tomaram a primeira dose da vacina contra a Covid-19 e não voltaram para a conclusão do esquema de Imunização.

A busca ativa de cerca de 500 pessoas que não voltaram para a segunda dose do imunizante será feita por 11 equipes das Unidades Básicas de Saúde.



