Cruzeiro do Sul inicia vacinação de pessoas entre 49 e 40 anos

A vacinação contra covid-19, em Cruzeiro do Sul, segue adiantada. Nessa semana, a prefeitura do município anunciou vacinação para pessoas entre 49 e 40 anos.

Todos os postos de vacinação da zona urbana estarão vacinando, a cada dia um grupo será atendido. Já a partir desta segunda-feira, 14, terá início a vacinação para população de 49 e 48 anos, que segue – em ordem decrescente – até sábado com as pessoas de 41 e 40 anos.

A prefeitura de Cruzeiro do Sul tem conseguido aplicar com rapidez as doses de vacina que chegam ao município, através do Programa Nacional de Imunizações (PNI). Até o momento, a maioria das doses recebidas já foram aplicadas.

Para o médico e secretário de saúde do Município, Dr. Agnaldo Lima, isso vem acontecendo pois Cruzeiro do Sul tem priorizado a vacinação: “Nosso prefeito tem sido muito firme ao dizer que a vacina é o maior objetivo do trabalho. Nossas equipes absorveram isso e estão trabalhando com muito compromisso”. E seguiu: É claro que tudo depende das vacinas que chegam, mas quando chegam, nós procuramos ser rápidos e não deixar vacina parada. Afinal, quanto mais rápido vacinarmos, mais chance de virar essa página terrível da pandemia”, disse o médico.

O prefeito Zequinha Lima falou sobre o processo de vacinação no município: “Entendemos que nada é mais importante que a vacina. E acredito que o mínimo que podemos fazer é sermos rápidos e eficientes quando chegam as doses na nossa cidade. É só isso que estamos procurando fazer”. E continuou: “A vacina é a esperança, o caminho para que possamos controlar a covid-19 e salvar vidas”, disse o prefeito.