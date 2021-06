Cruzeiro do Sul está entre 2% dos municípios que estão vacinando pessoas de 40 anos

Um levantamento da Confederação Nacional dos Municípios – CNM, aponta que apenas 2% dos municípios brasileiros conseguem avançar na vacinação de Covid-19 em pessoas na faixa etária de 40 anos sem comorbidades. O município de Cruzeiro do Sul é um dos poucos que aparecem na relação.

Publicidade

A cidade situada no Vale do Juruá está vacinando ao longo dessa semana as pessoas com idade entre 40 e 49 anos. A maioria das cidades – cerca de 73,3% – ainda está iniciando a vacina para pessoas acima de 55 anos.

Para o médico e secretário de saúde do município, Agnaldo Lima, isso vem acontecendo pois Cruzeiro do Sul tem priorizado a vacinação: “Nosso prefeito tem sido muito firme ao dizer que no momento a vacina é o maior objetivo do nosso trabalho. Nossas equipes absorveram isso e estão trabalhando com muito compromisso”, disse o médico.

O prefeito Zequinha Lima destaca o apoio do governo do governador Gladson Cameli e que a ordem é não deixar vacina estocada. “O mínimo que podemos fazer é sermos rápidos e eficientes quando chegam as doses na nossa cidade. A vacina é a esperança e o caminho para que possamos controlar a Covid-19 e salvar vidas” disse o prefeito.



Publicidade