Criminosos invadem residência e executam dois jovens na Transacreana

Os jovens Jorge Luís Freitas dos Santos, de 24 anos, e Antônio José Lopes da Silva, de 26, foram mortos a tiros na madrugada deste domingo (20), no Ramal do Goiabal, no km 36 da Rodovia AC-90, mais conhecida como Transacreana, na zona rural de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Jorge e Antônio estava dentro da própria residência com outros familiares dormindo, quando membros de uma facção criminosa que atua naquela região invadiram a casa das vítimas.

As vítimas tiveram os corpos crivados de balas e os demais familiares conseguiram pular a janela e correr na hora do ataque, sendo que um deles ainda chegou a ser ferido por um tiro, mas de raspão. Após a ação, os bandidos fugiram do local.

As vítimas não resistiram aos ferimentos e morreram antes de receber socorro do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

A área foi isolada para os trabalhos da perícia. Agentes do Instituto Médico Legal (IML) recolheram os corpos e levaram para a sede em Rio Branco, onde serão realizados os devidos exames cadavéricos.

Policiais militares do 1° Batalhão estiveram no local do ocorrido, colheram informações sobre os criminosos e fizeram buscas na região, mas ninguém foi encontrado até o momento. A motivação do crime, segundo a polícia, foi uma discussão que uma das vítimas teve com membros dessa facção criminosa.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil, através da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).



