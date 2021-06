Criminosos executam jovem com vários tiros na cabeça no Recanto dos Buritis

O jovem John Alisson Pereira Ferreira foi executado com vários tiros na cabeça na tarde desta segunda-feira (14), na Travessa da Judia, no bairro Recanto dos Buritis, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Jonh estava caminhando em um beco, quando membros da facção local começaram a persegui-lo. Para tentar escapar dos bandidos, a vítima pulou cercas e muros de algumas residências, mas ainda foi alcançado pelos criminosos que renderam Jhon, obrigaram o rapaz a ficar sentando e em seguida atiraram na cabeça da vitima. Após a ação, os criminosos fugiram do local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ainda foi acionado, mas quando os socorristas chegaram no local, só puderam constatar que Jhon já estava sem vida.

A área onde o crime aconteceu foi isolada para os trabalhos da perícia. Agentes do Instituto Médico Legal (IML) recolheram o corpo e levaram para a sede, onde serão realizados os exames cadavéricos.

A motivação seria mais um capítulo da guerra entre as facções criminosas. O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).



