Crianças do interior do Acre realizam sonho e ganham aniversário surpresa da Polícia Civil

Com direito ao uso de colete e um grande bolo decorado com símbolos da Polícia Civil do Acre, Kauan Vieira da Silva e Kauê Vieira da Silva, gêmeos de 09 anos, realizaram seus sonhos, ao ter na festa de aniversário a presença de um delegado, agentes de polícia, viaturas e um fardamento operacional.

Publicidade

Os gêmeos moram na comunidade Polo da Estrada Velha, a 08 Km da BR 317, Zona Rural do município de Epitaciolândia.

Devanir Vieira e Valdemir Salustiano são os pais dos gêmeos, e sabendo que os filhos sonham um dia ser policiais, procuraram o delegado Ricardo Soares e relataram à autoridade que seus filhos sonhavam em ter um aniversário celebrado com a presença da Polícia Civil.

O delegado Ricardo Soares atendeu ao pedido de Devanir e Valdemir, e no domingo, 27, reuniu uma equipe policial e se dirigiu à localidade rural para surpreender Kauan e Kauê, que tiveram uma linda festa temática, com bolo decorado com os símbolos da Polícia Civil do Acre. Ao final da festa, os gêmeos ganharam camisas cópia do modelo padrão da Polícia Civil e pousaram para fotos nos estilo operacional, com direito a colete.

Ricardo Soares, delegado de Epitaciolândia, elogiou a ação dos demais policiais da unidade que organizaram a festa, ressaltando a realização de iniciativas que aproximem a comunidade da instituição.

“É gratificante saber que nossa instituição tem o reconhecimento da sociedade, cabendo a nós, agentes de segurança, lutarmos pelo bem-estar do cidadão acreano. O despertar e a admiração advindos das crianças nos faz acreditar que somos espelhos para as futuras gerações. Que os gêmeos Kauan e Kauê estudem muito e sigam com seus objetivos, de no futuro vestirem de fato e de direito a camisa da Polícia Civil” completou o delegado.



Publicidade