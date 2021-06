Criança de 6 anos tem traumatismo craniano após cair de atração no Beto Carrero World

Uma criança de 6 anos foi levada ao hospital em estado grave após cair de uma atração no Beto Carrero World em Penha, no Litoral Norte catarinense, no sábado (19).Segundo a administração do local, o menino estava na estrutura de uma estátua de um gorila, onde os visitantes costumam tirar fotos, quando ocorreu o acidente. Ele foi operado e o quadro de saúde é considerado grave.