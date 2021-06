Criança brasileira está entre os 150 desaparecidos após desabamento de prédio em Miami

Uma criança brasileira de cinco anos e seu pai, o italiano Alfredo Leone, estão entre os 150 desaparecidos no desabamento parcial de um condomínio à beira-mar em Miami, nos Estados Unidos, na noite de quinta-feira (24).

A mãe do garoto, Raquel Oliveira, estava visitando familiares em uma cidade no estado do Colorado no momento do colapso. Em seu perfil no Facebook, ela diz que o marido e o filho estavam dormindo quando o prédio desabou e que aguarda notícias deles. A informação foi publicada primeiro pelo jornal O Globo.

“Neste momento não há nada que possamos fazer além de esperar. Sei que todos querem saber notícias com muita aflição, mas não consigo responder a todos e estou ficando cada vez mais ansiosa com tanta informação e perguntas. Eu não tenho respostas”, escreveu em seu perfil no Facebook.

“Obrigada por tudo que cada um está fazendo, sinto-me muito apoiada. Nesse momento realmente não preciso de nada, só saber deles. Toda a minha vida estava naquele apartamento.” No post na rede social, ela também diz ter deixado o DNA dela para ser comparado com os de crianças não identificadas e que os pais do marido, que estão na Espanha, fariam o mesmo.

Nesta sexta (25), o número de mortos subiu para quatro, e mais de 150 pessoas ainda estão desaparecidas, enquanto equipes de resgate vasculham toneladas de escombros, com cães treinados e sonares, em busca de sobreviventes.



