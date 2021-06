Corpo de Bombeiros de Feijó atende acidente de trânsito entre motorista de app e caminhão da coleta de lixo

Na tarde desta quarta-feira, 16, a guarnição do Corpo de Bombeiros em Feijó foi acionada, via 193, para atender a um acidente de trânsito, onde um veículo tipo ônix ao sair de um posto de combustível, veio a colidir frontalmente com o caminhão da coleta de lixo do município.

O condutor do carro de passeio, que é motorista de aplicativo, saiu ileso, mas a passageira sofreu um corte profundo na região frontal da cabeça. Ao chegar ao local indicado, a guarnição fez a contenção da hemorragia, seguido da imobilização da cervical.

Após os procedimentos de primeiros socorros, a vítima foi conduzida até ao Hospital Geral de Feijó.



