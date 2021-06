Copa América: Tite poupa Neymar e escala Brasil com Gabigol titular contra o Equador; veja o time

O técnico Tite voltou a fazer várias alterações na equipe titular da seleção brasileira, desta vez para o jogo contra o Equador, neste domingo, no Estádio Olimpico de Goiânia, pela 5ª rodada do grupo B da Copa América. A principal novidade é que o atacante Neymar foi poupado.

No gol, Alisson retorna, substituindo Weverton, do Palmeiras, que começou jogando na partida anterior.

Na defesa, Renan Lodi voltou a ganhar chance como titular, entrando na vaga de Alex Sandro na lateral-esquerda, enquanto Emerson recebeu sua 1ª chance de titular na ala direita. Já Militão entra novamente como titular na defesa central, desta vez na vaga de Thiago Silva.

No meio-campo, o volante Douglas Luiz, que ainda não tinha entrado em campo na Copa América, recebeu oportunidade, enquanto Fred descansou. Fabinho também começa, assim como Paquetá.

Já no ataque, Neymar e Gabriel Jesus foram poupados, e Tite optou por Everton “Cebolinha”, Gabigol e Roberto Firmino.

Confira a escalação para a partida deste domingo:

Alisson

Emerson

Marquinhos

Militão

Renan Lodi

Fabinho

Douglas Luiz

Paquetá

Everton “Cebolinha”

Gabigol

Roberto Firmino

Na partida anterior, o Brasil formou com Weverton; Danilo, Thiago Silva, Marquinhos e Alex Sandro; Casemiro, Fred e Everton Ribeiro; Neymar, Richarlison e Gabriel Jesus.

A seleção comandada por Tite venceu a Venezuela por 3 a 0 na estreia, goleou o Peru por 4 a 0 na 2ª rodada e, na última quarta-feira, bateu a Colômbia num apertado 2 a 1. O time canarinho garantiu aí a classificação em 1º lugar do grupo.

O Equador, por sua vez, foi derrotado pela Colômbia na 1ª rodada, empatou com a Venezuela na partida seguinte e igualou novamente com o Peru depois. Com 2 pontos, a equipe tricolor está no 4º lugar.



