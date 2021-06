Confira a programação para comemoração do aniversário de 59 anos do Acre

A primeira solenidade está marcada para terça-feira, 15, às 9h, no Mastro da Bandeira, na Gameleira, em Rio Branco. O governador Gladson Cameli irá acompanhar a substituição da bandeira do estado ao lado das tropas militares. No mesmo dia, às 16h, será realizada a abertura da exposição “1936: A trajetória – Um voo pela história da aviação no Acre”, no Memorial dos Autonomistas.

No mesmo período, serão exibidos, a partir das 17h, no Teatro Hélio Melo, compondo as comemorações, um documentário sobre a história da aviação no Acre e curtas sobre a história do cinema acreano. Por conta do aniversário do estado, segunda-feira, dia 14, será ponto facultativo para o funcionalismo estadual, e feriado no dia seguinte.

Veja os horários dos eventos culturais do aniversário do Acre

Dia 15.06 (terça-feira)

9h – Solenidade alusiva aos 59 anos do estado e substituição da bandeira acreana na Gameleira

16h – Cerimônia de abertura da exposição “Um voo pela história da Aviação do Acre”, no Memorial dos Autonomistas

A exposição permanecerá de 15 a 27, no Memorial dos Autonomistas, de segunda a sexta-feira, das 9 às 12h e das 15 às 18h. Aos finais de semana estará disponível das 15h às 20 horas.

De 15 a 27 serão exibidos, a partir 17h, no Teatro Hélio Melo, compondo as comemorações:

– Documentário sobre a história da aviação no Acre

– Curtas sobre a história do cinema acreano