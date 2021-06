Concurso Polícia Federal 2021: veja o resultado das provas escritas

O resultado final das provas objetivas do concurso Polícia Federal foi divulgado nesta sexta-feira (11/06) pelo Diretor de Gestão de Pessoal da PF, Oswaldo Paiva da Costa Gomide.

A publicação foi feita no Diário Oficial da União e contém a lista dos candidatos, em ordem alfabética, com as respectivas notas. O documento informa também o resultado provisório das provas discursivas.

As informações estão divididas em quatro partes de acordo com os cargos oferecidos no certame:

Delegado, Agente, Escrivão e Papiloscopista. Para saber quais foram os critérios utilizados na correção das provas discursivas, basta acessar o site do Cebraspe, banca organizadora da seleção.

Aqueles que não concordarem com os resultados poderão entrar com recurso pedindo reanálise a partir das 10 horas do dia 14 de junho até as 18 horas do dia 15 de junho de 2021 (horário oficial de Brasília).

Segundo o edital de resultados do concurso Polícia Federal, “o candidato deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito. Recurso inconsistente ou intempestivo será preliminarmente indeferido”.

Concurso Polícia Federal 2021 continua em andamento

Depois das análises dos recursos, serão publicados os resultados finais das provas discursivas no dia 29 de junho de 2021 (data provável).

Junto com ele, será divulgado também o edital de convocação para o teste de aptidão física (TAF), que é a próxima etapa, previsto para ser realizado nos dias 03 e 04 de julho.

De acordo com o edital, os candidatos deverão realizar os seguintes exercícios:

Teste em barra fixa;

Teste de impulsão horizontal;

Teste de natação (50 metros);

Teste de corrida de 12 minutos.

O cronograma previsto do concurso Polícia Federal conta também com várias outras fases, entre elas:

Avaliação médica: 07 e 08 de agosto;

Avaliação biopsicossocial: 19 de setembro;

Prova oral para Delegado: 23 e 24 de outubro;

Prova prática de digitação para Escrivão: 24 de outubro.

Novo concurso Polícia Federal com 557 vagas foi solicitado

A corporação enviou ao Ministério da Economia um pedido de abertura de 557 vagas para a área administrativa.

Se aprovado, o novo concurso Polícia Federal irá ofertas 153 vagas para profissionais de nível superior em diferentes áreas do conhecimento.

As outras 404 vagas serão para Agente Administrativo, cargo que requer nível médio completo. As remunerações podem chegar a R$ 7,8 mil.