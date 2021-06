Concurso Depen: nova data de consulta aos locais de prova divulgada

A banca organizadora do concurso Depen divulgou as orientações a respeito da consulta aos locais de prova.

De acordo com comunicado, locais estarão disponíveis a partir do dia 21 de junho.

Além disso, provas foram confirmadas para o dia 27 de junho, tanto para Especialista quanto para Agente de Execução Penal.

O cargo de Especialista terá as provas aplicadas no turno da manhã, a partir das 8h e o cargo de Agente irá ter as provas no turno da tarde, a partir das 15 horas. Leia o comunicado na íntegra aqui.

Além disso, comunicado trouxe as medidas sanitárias necessárias para diminuir os riscos de contágio durante o momento de realização da prova.

Entre elas, há o uso obrigatório de máscaras durante todo o procedimento, uso constante de álcool em gel e salas separadas para candidatos que tenham temperatura maior que 37,5 ºC.

Inicialmente, a consulta dos locais de prova estava prevista para ser divulgadas esta quarta-feira (16/6). O concurso Depen foi oficialmente retomado no dia 25 de maio.

O concurso Depen teve edital publicado em maio de 2020, com a oferta de 309 vagas nos cargos de agente federal (294) e especialista federal em assistência à execução penal (15), cujos salários giram entre os valores de R$ 5.865,70 a R$ 6.030,23.

Dentre as disciplinas exigidas, estarão presentes na prova as de português, ética, RLM, informática, atualidades, constitucional, administrativo, penal, processo penal, direitos humanos, legislação especial, execução penal e demais específicas do cargo.