Como evitar erros dirigindo um veículo

Nunca é demais tomar todas as precauções quando se está dirigindo Kia seminovos ou qualquer outro veículo, para evitar desse modo qualquer acidente desnecessário. Muitos acidentes acontecem por distração do motorista dirigindo com o celular na mão, por excesso de velocidade, desrespeito aos sinais de trânsito, alguma falha mecânica ou, pior ainda, por causa de álcool ou drogas.

Diversas pesquisas feitas em vários países, lançaram uma estatística que sugere que um 45% dos acidentes que acontecem diariamente poderiam ser evitados se todos os motoristas que dirigem todo tipo de veículos, como Kia seminovos entre eles, ficassem atentos a tudo o que acontece no trânsito e ao redor do carro.

Apesar da tecnologia e dos carros inteligentes da atualidade, nada disso será positivo ou útil se os motoristas não são inteligentes e bem preparados para dirigir um carro. Porque é no motorista que está a responsabilidade e decisão definitiva para evitar –ou provocar- um acidente de trânsito, que pode acontecer com carros Kia seminovos ou com compactos usados. O verdadeiro responsável é o motorista.

Mesmo tendo muitos anos de experiência na frente do volante ou sendo um motorista iniciante, é bom prestar atenção às seguintes dicas, para não ter que passar por qualquer situação desagradável… ou trágica!

Evitar a fadiga

Está comprovado, através de diversos estudos, que um motorista cansado duplica o número de distrações, aumentando o tempo de reação. Portanto, acaba cometendo mais erros, como olhar quatro vezes menos os sinais de trânsito que um motorista descansado.

Por esse motivo, se você notar que está ficando cansado, se perceber que mudou de faixa sem notar ou sente um formigamento nos braços ou na cabeça, saiba que isso é sinal de fadiga e se não encostar o seu carro seminovo Kia, por exemplo, e parar, um acidente pode vir a acontecer.

Medir o tempo na distância do trajeto

Calcular o trajeto a ser feito em tempo e não na distância é um grande erro que pode levar a sofrer um acidente. Por que motivo? É simples: se você define como objetivo uma hora determinada para chegar ao destino, se por acaso houver algum problema no trajeto, como um engarrafamento ou um desvio na estrada, por exemplo, é comum aumentar as condutas de risco. Os motoristas acabam aumentando a velocidade e fazendo ultrapassagens perigosas.

Evitar dirigir durante a noite

Durante a noite acontecem acidentes muito mais graves que os acidentes que acontecem durante o dia. Isso é por causa do cansaço, do sono e porque a visão noturna diminui em um 70%. Por outro lado, diante de um sinistro, o resgate e o socorro é muito mais complicado.

Por esse motivo, é aconselhável evitar dirigir entre as duas e as quatro da tarde e durante a noite. À tarde, porque a sonolência depois do almoço é inevitável… e perigosa! E à noite, porque a possibilidade de sofrer um acidente é maior.

Evitar brigas e discussões enquanto estiver dirigindo

Está comprovado no mundo todo: situações de grande estresse como a perda de uma pessoa querida, uma demissão ou uma separação, aumentam muito a possibilidade de sofrer um acidente grave.

Ao mesmo tempo, brigar enquanto estiver dirigindo aumenta consideravelmente o tempo de reação e diminui do mesmo modo a percepção ao que está acontecendo no trânsito e ao redor do veículo.

Prestar atenção no carro da frente

É necessario estar bem alerta e observar o carro que está indo na frente do seu veículo. Principalmente quando você estiver fazendo uma viagem na época das férias escolares ou em um feriadão, momentos em que são muitos os carros que estão viajando pelo mesmo motivo e é quando acontecem acidentes como batidas múltiplas que podem acabar sendo muito graves ou até fatais.

Prestar atenção no carro da frente permitirá ter uma reação imediata diante de qualquer problema que se apresentar.

Cuidado com os motoristas ocasionais

Quase a metade dos motoristas nas estradas são pessoas que dirigem ocasionalmente e são esses motoristas que tem aproximadamente um 40% mais de probabilidade de sofrer um acidente. Isso é especialmente nos feriados, quando há mais trânsito nas ruas e nas estradas. Isso acontece pela falta de experiência e de costume de usar o veículo, tendo desse modo pouca prática para reagir diante de situações de risco.