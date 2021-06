Com temperaturas de 11°C, Acre tem madrugada mais fria do ano

Rio Branco teve o registro da menor temperatura do ano na madrugada desta terça-feira (29), quando o termômetro do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) localizado na Universidade Federal do Acre (Ufac) marcou 12,7°C.

Além de Rio Branco, outras cidades no interior do estado também tiveram baixas temperaturas, segundo o Sistema de Proteção da Amazônia (Sipam). Segundo os dados, Brasileia registrou 11,1°C, Assis Brasil 11,4°C, Santa Rosa do Purus 12,2°C e Tarauacá 14,1° C.

Os dados utilizados pelo Sipam são com base em informações do Serviço Nacional de Meteorologia e Hidrologia da Bolívia e Peru. Exceto para a capital acreana e Tarauacá, que tem estações do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) em funcionamento.

“A mínima desta madrugada em Rio Branco foi de 12,7°C e a menor temperatura neste período de verão amazônico”, confirmou o meteorologista Alejandro Fonseca.

Friagem mais forte

Esta é a friagem mais forte que atinge o estado neste ano e deve durar por toda a semana com temperaturas inferiores a 20°C, segundo informou Fonseca.

Com a chegada do frio, os rio-branquenses formaram filas para tomar tacacá, no Centro da cidade. Uma equipe da Rede Amazônica fez o registro da busca pela iguaria que costuma aquecer as pessoas devido a alta temperatura.

Semana fria

Ainda conforme o Sipam, a previsão é que a madrugada da quarta-feira (30) em Rio Branco seja ainda mais fria. As previsões apontam a média de 11°C na capital. Em Brasileia, essa temperatura pode chegar a 10ºC.

Já Fonseca afirma que as baixas temperaturas devem seguir ao longo da semana e não deve ultrapassar os 20°C.

“Com o início do inverno no Hemisfério Sul, o que se chama por aqui de ‘verão amazônico’, que é o período de seca, as frentes frias têm todas as condições por esses motivos devido ao inverno”, explica.



