Com poucas doses, Rio Branco continua vacinando público a partir de 35 anos contra a Covid-19 nesta quarta

Ao G1, o secretário municipal de saúde, Frank Lima, explicou que aguarda chegar mais doses para baixar a faixa etária na capital acreana. Ele espera a chegada de um novo carregamento de vacinas até quinta-feira (1º) para liberar a imunização para outros públicos.

De acordo com informações do portal de transparência do governo, o Acre recebeu 436.360 doses de vacinas e foram aplicadas 325.577 até esta terça (29), data da última atualização, sendo 251.187 da primeira dose e 74.386 da segunda. Rio Branco aplicou 162.827 doses e Cruzeiro do Sul 40.072.