Com faca cravada na cabeça, vítima de assalto continua consciente e pede socorro

Apesar de ter sofrido um grave ferimento com arma branca, uma vítima de assalto conseguiu pedir por socorro no início da manhã desta quinta-feira, dia 17, no município de Mafra (SC), a quase 300 quilômetros de Florianópolis.

A Polícia Militar de Santa Catarina informou ter sido acionada para apoiar o Corpo de Bombeiros numa ocorrência de roubo seguido por tentativa de latrocínio no bairro Campo da Lança, onde estava o homem de 59 anos com uma faca cravada no lado esquerdo da cabeça. Os agentes que atenderam ao chamado disseram que ele estava consciente, embora apresentasse “muito tremor devido ao trauma”.

Após o crime e fuga do criminoso, a vítima foi capaz de atravessar a rua para chegar à casa de sua sobrinha, que por sua vez ligou para os bombeiros.

O homem foi então conduzido ao Hospital São Vicente de Paulo, e a Polícia Civil iniciou as investigações sobre o caso. Ainda segundo a PMSC, houve necessidade de cirurgia para retirada da lâmina.

De acordo com a Divisão de Investigação Criminal (DIC/PCSC) de Mafra, o suspeito pelo assalto foi preso temporariamente nesta sexta-feira, dia 18.

O caso segue em andamento. Testemunhas ainda devem prestar depoimento, e os investigadores aguardam o laudo da perícia feita no local.

A vítima teve roubada uma bicicleta da cor vermenha, que posteriormente foi recuperada.

O suspeito foi identificado como um homem de 58 anos com passagens criminais por lesão corporal dolosa, ameaça, posse de drogas, violação de domicílio, dano, entre outros.