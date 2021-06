Com Covid-19, ex-vice-prefeito de Sena Madureira é transferido em UTI aérea para São Paulo

O ex-vice-prefeito de Sena Madureira, Moacir Furtado foi transferido na tarde deste sábado (12) para o Estado de São Paulo em uma UTI área por conta de complicações em decorrência da covid-19.

Diagnosticado com a doença há alguns dias, Furtado estava internado no Hospital Santa Juliana em Rio Branco, na sexta-feira ele chegou à ser entubado por conta do agravamento do seu quadro Clínico.

Após não apresentar melhora, a família decidiu pela transferência para São Paulo, com o fito de buscar um tratamento mais qualificado. A esposa e a filha estão o acompanhando.

Amigos e familiares iniciaram uma corrente de fé nas redes sociais pedindo orações pela pronta recuperação de Moacir. Portador de algumas comorbidades, Furtado desenvolveu sintomas graves de Coronavírus poucos dias após testar positivo, com isso a transferência para outro estado se fez extremamente necessária.



